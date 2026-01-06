Esto se Sabe de los Ajolotes del Altiplano en Querétaro que se Creían Extintos

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron un hallazgo histórico al localizar alrededor de 50 ejemplares del ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci) en el estado de Querétaro, una especie cuya presencia no había sido documentada en la región desde hace más de una década.

Durante años, la ausencia de registros llevó a la comunidad científica a considerar que el ajolote del Altiplano podría encontrarse extinto en esta entidad, aunque nunca fue declarado oficialmente como tal. No obstante, un equipo de investigadores de la UNAM logró identificar una población activa en un cuerpo de agua artificial, un sitio poco habitual para esta especie endémica.

¿Por qué les llaman Ambystoma Velasci?

El Ambystoma velasci es una salamandra nativa del centro de México y su nombre rinde homenaje al naturalista y pintor mexicano José María Velasco Gómez. Históricamente, su distribución abarca ecosistemas de bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías.

De acuerdo con especialistas, existen registros de la especie en estados como Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz. Durante varios años, solo se mantenían poblaciones en zonas limitadas del Estado de México e Hidalgo; sin embargo, investigaciones recientes también han documentado su presencia en entidades del norte del país como Chihuahua y Durango.

¿Qué pasará con los ejemplares encontrados en Querétaro?

Los investigadores informaron que la población recién localizada en Querétaro será monitoreada y estudiada durante un periodo de cuatro años. En una segunda etapa del proyecto, se contempla la implementación de acciones de conservación similares a las desarrolladas en Xochimilco, con el objetivo de proteger a la especie y preservar su ecosistema.

Este hallazgo representa un avance significativo para la conservación de la biodiversidad en México y abre nuevas posibilidades para el estudio y protección de especies endémicas en riesgo.

