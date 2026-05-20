Fuerte Caída de Granizo se Registra en San Luis Potosí; PC Prevé Más Tormentas

Una intensa granizada sorprendió la tarde de este miércoles a habitantes de distintas zonas de la capital potosina, generando afectaciones momentáneas y cambios repentinos en las condiciones climáticas.

De acuerdo con autoridades estatales, el fenómeno se registró durante varios minutos en sectores del centro, norte y sur de la ciudad, donde además de la caída de granizo se presentaron lluvias de moderada intensidad. En contraste, en algunas zonas del poniente únicamente se reportaron precipitaciones ligeras.

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¿Qué provocó la formación de la granizada en San Luis Potosí?

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las altas temperaturas registradas en los últimos días favorecen la formación de tormentas acompañadas de granizo, por lo que no se descarta que este tipo de fenómenos continúe presentándose en las próximas horas y días.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, ráfagas de viento o nuevas granizadas en distintos puntos de la entidad.

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