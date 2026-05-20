Fiscalía Realiza 12 Cateos en Smoke Shops de Querétaro; Hay 6 Detenidos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro realizó 12 cateos simultáneos en establecimientos tipo “smoke shop” como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, en acciones relacionadas con investigaciones por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de los municipios de Querétaro, El Marqués y Corregidora. En la capital queretana, las diligencias se realizaron en colonias como Millenio III, Plaza Universidad, Bosques del Acueducto, Loma Bonita, Centro, Santa Mónica, Santa Fe Juriquilla, San Javier y Cerrito Colorado. También se intervino un inmueble en El Mirador, en El Marqués, así como establecimientos en Tejeda y El Pueblito, en Corregidora.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones municipales.

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¿Qué fue asegurado durante los cateos?

Las autoridades informaron que durante las diligencias se localizaron productos comestibles, bebidas, gomitas, aceites y otros artículos que presuntamente contienen sustancias ilícitas, además de hierba seca con características similares a la marihuana y diversos productos con CBD y THC. También fueron asegurados documentos, equipos DVR y dinero en efectivo.

Como resultado de los operativos, seis personas fueron detenidas y ocho inmuebles quedaron asegurados para continuar con las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía estatal reiteró que continuará reforzando las acciones coordinadas con instituciones de seguridad para combatir los delitos contra la salud y fortalecer la tranquilidad de las familias queretanas.

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