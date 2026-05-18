Persecución y Detonaciones Generaron un Operativo Policial en Huimilpan; Esto Sabemos

Elementos de la Policía Estatal desplegaron el Operativo de Acción y Respuesta de Mejora Avanzada (A.R.M.A.) en los municipios de Corregidora y Huimilpan, como parte de las labores de análisis e inteligencia operativa para inhibir conductas delictivas y fortalecer el control territorial en la zona metropolitana.

La primera intervención se realizó en el municipio de Corregidora, donde personal especializado logró ubicar un vehículo presuntamente relacionado con un hecho delictivo. Como resultado de esta acción, fueron detenidas dos personas y se aseguró un automóvil, además de un arma de fuego.

Posteriormente, en el municipio de Huimilpan, autoridades detectaron dos vehículos posiblemente vinculados con diversos delitos, situación que derivó en una persecución y detonaciones de arma de fuego. Ante ello, se implementaron filtros estratégicos en distintos puntos para reducir riesgos a la ciudadanía y reforzar el despliegue operativo.

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¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo?

Derivado de las acciones policiales, fueron detenidos dos hombres y asegurados tres vehículos, tres armas largas, un arma corta, chalecos balísticos, cargadores y cartuchos útiles.

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su posible relación con otros hechos delictivos.

Durante el desarrollo del operativo, un elemento policial resultó lesionado; sin embargo, su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

La Policía Estatal destacó que estas acciones reflejan la capacidad operativa y de coordinación interinstitucional para atender eventos de alto riesgo y fortalecer el combate frontal contra la delincuencia.

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