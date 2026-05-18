Abren Investigación por Caso de Abuso Difundido en Redes Sociales en la Capital Potosina

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó que mantiene abierta una carpeta de investigación por el presunto intento de abuso sexual contra una menor de edad ocurrido en las inmediaciones del Inpojuve y la Glorieta Juárez, hecho que recientemente fue difundido a través de redes sociales.

De acuerdo con las publicaciones realizadas en plataformas digitales, la menor habría sido interceptada por un sujeto cuando se encontraba en esa zona de la capital potosina; sin embargo, hasta el momento no existe una denuncia formal presentada ante la autoridad ministerial.

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¿Cómo avanza la investigación si aún no hay denuncia oficial?

La Fiscalía señaló que el caso fue iniciado de oficio tras conocer los señalamientos difundidos públicamente, por lo que ya se realizan actos de investigación para esclarecer los hechos.

Además, la dependencia reiteró el llamado a la víctima y a sus familiares para que aporten información sobre el presunto agresor, así como características que permitan fortalecer las indagatorias y avanzar en la identificación del responsable.

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