Vinculan a Proceso a Exdirector de Policía Municipal de Tamazunchale; Esto Sabemos
Redacción: N+
Cristian Alejandro González, exdirector de la Policía Municipal de Tamazunchale, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva.
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La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, confirmó que el exmando policial ya se encuentra detenido y que el juez determinó vincularlo formalmente a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.
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¿De qué delitos se le acusa?
La Fiscalía General del Estado informó que enfrenta cargos por delitos contra la salud, así como por portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
Debido a la naturaleza de algunos de los delitos, las autoridades señalaron que la parte correspondiente a los ilícitos federales será atendida por un juez de control federal, mientras continúan las investigaciones y diligencias relacionadas con el caso.
La fiscalía indicó que las indagatorias siguen en curso y que los procedimientos relacionados con delitos de competencia federal serán remitidos a las instancias correspondientes.
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