Vinculan a Proceso a Exdirector de Policía Municipal de Tamazunchale; Esto Sabemos

Cristian Alejandro González, exdirector de la Policía Municipal de Tamazunchale, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, luego de que un juez resolviera su situación jurídica tras la solicitud de duplicidad del término constitucional.

La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, confirmó que el exmando policial ya se encuentra detenido y que el juez determinó vincularlo formalmente a proceso, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva.

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¿De qué delitos se le acusa?

La Fiscalía General del Estado informó que enfrenta cargos por delitos contra la salud, así como por portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Debido a la naturaleza de algunos de los delitos, las autoridades señalaron que la parte correspondiente a los ilícitos federales será atendida por un juez de control federal, mientras continúan las investigaciones y diligencias relacionadas con el caso.

La fiscalía indicó que las indagatorias siguen en curso y que los procedimientos relacionados con delitos de competencia federal serán remitidos a las instancias correspondientes.

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