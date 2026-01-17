Fuerte Incendio en Fábrica de Colchones en la Comunidad de La Palma en Querétaro

Se registró un fuerte incendio en una fábrica de colchones ubicada en la comunidad de La Palma, en El Marqués, Querétaro.

Las llamas consumieron en su totalidad la bodega donde se almacenaban los colchones y diversos materiales utilizados para su fabricación.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se propagaron rápidamente, alcanzando la mercancía terminada, insumos y bases de madera, provocando pérdidas materiales de consideración.

Descartan personas lesionadas durante incendio de colchones en La Palma

Las autoridades y equipos de bomberos atendieron el siniestro y a pesar de su magnitud, informaron que no se reportaron personas lesionadas. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio, las cuales serán determinadas por las autoridades que se encuentran realizado las investigaciones correspondientes.

