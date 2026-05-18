Hombre Agrede Verbalmente a Empleada del IMSS en Clínica Potosina

Un video difundido en redes sociales exhibió el momento en que un hombre lanzó insultos y amenazas contra una trabajadora del IMSS dentro de la Unidad de Medicina Familiar número 7, en San Luis Potosí.

De acuerdo con las imágenes, el sujeto reaccionó molesto presuntamente por los tiempos de espera en la atención médica y comenzó a agredir verbalmente a la empleada frente a otros pacientes que se encontraban en el lugar, entre ellos adultos mayores y menores de edad.

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¿Qué acciones tomó el IMSS tras el incidente?

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que activó de manera inmediata los protocolos institucionales de atención y seguridad para proteger a la trabajadora involucrada y brindar acompañamiento a través de las áreas correspondientes.

La institución también reiteró que condena cualquier acto de violencia o agresión contra su personal y derechohabientes, además de señalar que mantiene el compromiso de garantizar espacios seguros y de respeto dentro de las unidades médicas de San Luis Potosí.

El caso generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes pidieron mayor respeto hacia el personal médico y administrativo que labora en las clínicas y hospitales del IMSS.

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