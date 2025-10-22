Hombre Choca su Auto Deportivo Contra un Autobús y Pierde la Vida en Querétaro

Un hombre perdió la vida la mañana de este miércoles luego de sufrir un accidente sobre Paseo Constituyentes, a la altura del fraccionamiento Huertas El Carmen, en el municipio de Corregidora. El conductor de un auto deportivo rojo perdió el control de su vehículo en dirección a Querétaro, impactando primero contra la base de un puente peatonal y posteriormente contra la parte trasera de un camión suburbano.

¿Hubo personas lesionadas por parte del autobús?

Cuerpos de emergencia y rescate acudieron al lugar, confirmando que el conductor del automóvil ya no presentaba signos vitales. Seis pasajeros del autobús resultaron con lesiones menores y fueron atendidos en el sitio, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Corregidora acordonaron la zona para permitir las labores del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y de la Policía de Investigación del Delito (PID), quienes levantaron el cuerpo y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación que iniciará de oficio la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ).

El accidente generó un severo caos vial que se extendió varios kilómetros, desde el puente de Santa Bárbara hasta las inmediaciones de la ciudad de Querétaro, afectando la circulación durante varias horas.

Presunto Infarto Provoca la Muerte de un Hombre en San Juan del Río, Querétaro

Un hombre de aproximadamente 45 años falleció la mañana de este martes en el fraccionamiento Loma Alta, en la zona oriente de San Juan del Río, presuntamente a causa de un infarto.

Vecinos lo vieron desplomarse sobre la avenida Loma Seca y alertaron a los servicios de emergencia. Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acudieron al lugar, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo, mientras la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y trasladó el cuerpo a la morgue para la necropsia de ley.

