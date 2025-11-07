¿Cuándo Entra en Vigor el Horario Invernal en Escuelas Públicas de Querétaro?

A partir del 10 de noviembre entrará en vigor el horario invernal para las escuelas primarias públicas generales e indígenas del estado de Querétaro, el cual se mantendrá hasta el 20 de febrero de 2026, y al que por primera vez en la historia, se sumarán las del turno vespertino, informó a través de un video en redes sociales la coordinadora general de la Unidad de Servicios de Educación Básica para el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

¿Qué escuelas entrarán en vigor con el horario invernal en Querétaro?

Las primarias del turno matutino tendrán clases de 8:30 de la mañana a 12:30 del día, siendo estas 865 escuelas públicas generales e indígenas con una matrícula de 145 mil 185 estudiantes. En tanto que las escuelas primarias del turno vespertino se sumarán al ajuste de horario invernal, quedando de las 14 a las 18 horas, medida que se aplicará en 226 de estos planteles escolares, donde estudian 55 mil 564 alumnas y alumnos.

Esta medida, a la que ahora se suman las escuelas del turno vespertino, tiene el propósito de preservar la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes, previniéndolos de enfermedades respiratorias ante las bajas temperaturas de la temporada de invierno, sobre todo en las zonas más frías del estado

Padres de familia podrán elegir si adoptar el horario invernal o seguir con el normal

La Coordinadora también señaló que las escuelas contarán con personal de guardia para abrir sus puertas en el horario habitual. Por lo tanto, las madres, padres de familia o tutores que no puedan dejar a sus hijos en el horario de entrada invernal podrán hacerlo en el horario acostumbrado.

Quintanar Mejía exhortó a mantener los filtros escolares para detectar a niñas o niños con infecciones en las vías respiratorias, con el fin de evitar contagios. Asimismo, solicitó a las madres, padres de familia o tutores su apoyo en el cuidado de la salud de sus hijas e hijos durante esta temporada invernal, evitando cambios bruscos de temperatura y promoviendo una alimentación saludable.

Durante el invierno, las y los docentes permitirán que las y los estudiantes asistan con ropa abrigadora, como chamarras, suéteres, gorras y, en el caso de las alumnas, mallas o mallones, así como el pants del uniforme.

El horario de entrada podrá ajustarse de acuerdo con las indicaciones que emita la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, mismo que se dará a conocer a través de las diferentes autoridades educativas del nivel correpondiente. Por ello, se solicita a las madres, padres de familia, maestras y maestros informarse diariamente sobre la temperatura y las recomendaciones oficiales para protegerse del frío.



