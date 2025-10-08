Lluvias por Huracán Priscila Alcanzan SLP; Registran Accidentes y Cierres Viales

Las bandas nubosas del huracán Priscila, que se intensificó a categoría 1 frente a las costas del Pacífico mexicano, han generado lluvias intermitentes y vientos moderados en diversas regiones del estado de San Luis Potosí. Hasta el momento, no se reportan daños mayores ni personas afectadas, pero las autoridades se mantienen en alerta preventiva.

Te Podría Interesar: Hombre Asesina a su Padre Tras Discusión en Amealco, Querétaro

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ha ocasionado intervalos de chubascos, acompañados de actividad eléctrica y rachas de viento en zonas del centro y oriente del estado. Aunque Priscila no impacta de manera directa a San Luis Potosí, sus efectos indirectos podrían extenderse durante las próximas 24 a 48 horas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que no se han presentado incidentes graves, pero se mantiene vigilancia permanente en zonas consideradas de riesgo, como ríos, arroyos, presas y colonias ubicadas en partes bajas.

Intensa lluvia genera caos vial en SLP: reportan cierres y choques

La intensa lluvia registrada la tarde de este miércoles 8 de octubre 2025 en la zona metropolitana de San Luis Potosí provocó diversos incidentes, incluyendo encharcamientos, el cierre temporal de vialidades y accidentes viales.

El aguacero comenzó alrededor de las 3:00 de la tarde, afectando todos los cuadrantes de la mancha urbana. Como medida preventiva, se activaron patrullajes municipales, y la Policía Vial reportó el cierre del desnivel de la glorieta rumbo a Guadalajara, donde se implementó abanderamiento y presencia de oficiales para evitar accidentes.

Durante la lluvia, se registraron dos accidentes vehiculares sobre el boulevard Río Santiago, ambos provocados por el pavimento mojado. En los hechos estuvieron involucradas camionetas. Uno ocurrió a la altura de la comandancia Pavón, en Soledad de Graciano Sánchez, y el otro cerca del puente de Carlo Magno.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que las condiciones lluviosas persistirán en las próximas horas y días, debido a la influencia del frente frío número 5. El pronóstico indica tormentas de moderadas a fuertes, principalmente en la zona Huasteca y zona Media, con riesgo de bajadas de agua, crecimiento de ríos y arroyos, así como posibles deslaves en zonas montañosas.

¿Qué recomiendan las autoridades?

Evitar cruzar arroyos o calles con corrientes de agua.

No tirar basura en la vía pública para evitar taponamientos en coladeras.

Asegurar techos y objetos sueltos ante posibles ráfagas de viento.

Estar atentos a los comunicados oficiales de Protección Civil y medios confiables.

El huracán Priscila se mantiene en aguas del Pacífico, y se espera que continúe su trayectoria hacia el noroeste, alejándose gradualmente del territorio potosino. Sin embargo, el SMN advirtió que la humedad remanente podría seguir generando lluvias durante los próximos días.

Historias Recomendadas: