Hombre Asesina a su Padre Tras Discusión en Amealco, Querétaro

Una riña familiar ocurrida en el Barrio I de la comunidad de Santiago Mexquititlán terminó en tragedia, luego de que un hombre de 65 años perdiera la vida presuntamente a manos de su propio hijo.

¿Qué originó la agresión?

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor, de 35 años y con antecedentes de consumo de sustancias, habría disparado contra su padre tras una discusión.

Al lugar acudieron paramédicos para brindar atención médica, sin embargo, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y procedieron con la detención del presunto responsable, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Detienen a hombre por portación ilegal de arma en Tequisquiapan

Un hombre fue detenido por portar un arma de fuego sin licencia en el municipio de Tequisquiapan, luego de que una denuncia ciudadana alertara a las autoridades.

El hecho ocurrió a un costado de la carretera San Juan del Río–Xilitla, en la cabecera municipal, donde elementos de la Policía Municipal ubicaron al sujeto y procedieron a realizarle una inspección.

Durante la revisión, se le aseguró el arma de fuego, y al no presentar documentación legal que acreditara su posesión, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determinará su situación jurídica.

