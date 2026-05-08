Localizan Sin Vida a Mujer con Ficha de Búsqueda en Límites de SLP y Zacatecas

Una mujer fue localizada sin vida en una zona despoblada del municipio de Santo Domingo, en los límites entre San Luis Potosí y Zacatecas.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de Cañas La Prieta, donde elementos de la Policía Municipal encontraron el cuerpo de una mujer amordazada y con impactos de arma de fuego, abandonado en un terreno baldío cercano a la frontera estatal.

Horas después se confirmó que la víctima era Erika, de 26 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda activa tras haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 4 de mayo en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas.

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¿La mujer fue asesinada en el lugar del hallazgo?

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, las autoridades presumen que el crimen no ocurrió en el sitio donde fue localizado el cuerpo, sino que habría sido trasladada ya sin vida desde otro punto.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes por parte de personal de la Fiscalía y servicios periciales, quienes continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

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