Programan Cortes de Energía en Ciudad Valles por Alta Demanda Eléctrica; ¿Cuándo?

Debido a la sobrecarga en la red eléctrica provocada por las altas temperaturas en la región Huasteca, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) programó cortes de energía en el municipio de Ciudad Valles durante esta semana.

De acuerdo con la CFE, las interrupciones del servicio se realizarán como parte de trabajos técnicos para mejorar la confiabilidad de la red de distribución, ante el incremento en el consumo derivado del calor extremo que supera los 40 grados en la zona.

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¿Cuándo y en qué horarios interrumpirán la energía?

Los cortes están programados a partir de este martes y continuarán durante miércoles y jueves, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, afectando distintas colonias del municipio.

La Comisión detalló que estas acciones son comunes en la región durante la temporada de calor, cuando la demanda eléctrica aumenta considerablemente, lo que obliga a realizar ajustes preventivos para evitar fallas mayores.

Cabe recordar que en semanas anteriores ya se habían registrado interrupciones prolongadas en municipios como Tamuín, Tamazunchale, Xilitla y Aquismón, donde usuarios reportaron afectaciones por varias horas sin suministro eléctrico.

Finalmente, la CFE exhortó a la población a desconectar sus aparatos eléctricos durante los cortes, con el fin de prevenir daños al restablecerse el servicio.

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