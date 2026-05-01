Joven de CDMX Secuestrado en SLP Logra Escapar y Pide Ayuda; Iba por Trabajo

Un joven de 20 años, originario de la Ciudad de México, logró escapar de sus captores tras permanecer cinco días secuestrado en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí.

De acuerdo con los reportes, elementos de vialidad atendieron el llamado de auxilio del joven, quien fue localizado dentro de un centro comercial ubicado sobre la carretera Matehuala y la calle Blas Escontría, donde solicitó apoyo de manera desesperada.

Tras recibir el aviso, se solicitó la presencia de oficiales de Fuerzas Municipales, quienes brindaron resguardo a la víctima.

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¿Cómo sucedió el secuestro?

El joven relató que llegó a San Luis Potosí tras responder a una oferta laboral publicada en una página de internet; sin embargo, al arribar fue privado de la libertad, permaneciendo en cautiverio durante cinco días hasta que logró escapar.

La víctima recibió atención médica y fue canalizada ante las autoridades correspondientes para su protección y posterior traslado con su familia.

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