Esta es la Agenda Completa de Mega Posadas por Delegación en Querétaro; Horarios y Más

La Secretaría de Desarrollo Social informa que cada una de las siete delegaciones de la capital queretana realizará una Mega Posada con eventos artísticos, pastorelas y rifas para las familias. A continuación se detallan las fechas y sedes:

13 de diciembre: Delegación Epigmenio González: explanada del tianguis de Sombrerete.

Delegación Epigmenio González: explanada del tianguis de Sombrerete. 14 de diciembre: Delegación Josefa Vergara: Centro de Desarrollo Comunitario Reforma-Lomas.

Delegación Josefa Vergara: Centro de Desarrollo Comunitario Reforma-Lomas. 16 de diciembre: Centro Histórico: Jardín Guerrero.

Centro Histórico: Jardín Guerrero. 17 de diciembre: Delegación Cayetano Rubio: Plaza Bicentenario.

Delegación Cayetano Rubio: Plaza Bicentenario. 18 de diciembre: Delegación Felipe Carrillo Puerto: explanada de la delegación.

Delegación Felipe Carrillo Puerto: explanada de la delegación. 20 de diciembre. : Delegación Félix Osores Soto Mayor: Centro de Desarrollo Comunitario Cerrito Colorado.

Delegación Félix Osores Soto Mayor: Centro de Desarrollo Comunitario Cerrito Colorado. 22 de diciembreDelegación Santa Rosa Jáuregui: sede de la delegación.

¿Cuál es el horario y programa general que aplicarán en todas las sedes?

Convocatoria: 16:30 horas.

Registro: 17:00 horas.

Evento artístico: 17:00 a 18:00 horas.

Primera tanda de rifas: inmediatamente después del evento artístico.

Presentación de la pastorela: posteriormente.

Última tanda de rifas: 19:30 horas.

La invitación está abierta al público en general; las autoridades municipales llaman a la ciudadanía a acudir con anticipación para facilitar el registro y a seguir las indicaciones de seguridad en cada sede.

