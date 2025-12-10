Esta es la Agenda Completa de Mega Posadas por Delegación en Querétaro; Horarios y Más
El Municipio de Querétaro anunció que las siete delegaciones realizarán sus Mega Posadas decembrinas con actividades para las familias, que incluyen presentaciones artísticas, pastorelas y rifas.
La Secretaría de Desarrollo Social informa que cada una de las siete delegaciones de la capital queretana realizará una Mega Posada con eventos artísticos, pastorelas y rifas para las familias. A continuación se detallan las fechas y sedes:
- 13 de diciembre: Delegación Epigmenio González: explanada del tianguis de Sombrerete.
- 14 de diciembre: Delegación Josefa Vergara: Centro de Desarrollo Comunitario Reforma-Lomas.
- 16 de diciembre: Centro Histórico: Jardín Guerrero.
- 17 de diciembre: Delegación Cayetano Rubio: Plaza Bicentenario.
- 18 de diciembre: Delegación Felipe Carrillo Puerto: explanada de la delegación.
- 20 de diciembre. : Delegación Félix Osores Soto Mayor: Centro de Desarrollo Comunitario Cerrito Colorado.
- 22 de diciembreDelegación Santa Rosa Jáuregui: sede de la delegación.
¿Cuál es el horario y programa general que aplicarán en todas las sedes?
- Convocatoria: 16:30 horas.
- Registro: 17:00 horas.
- Evento artístico: 17:00 a 18:00 horas.
- Primera tanda de rifas: inmediatamente después del evento artístico.
- Presentación de la pastorela: posteriormente.
- Última tanda de rifas: 19:30 horas.
La invitación está abierta al público en general; las autoridades municipales llaman a la ciudadanía a acudir con anticipación para facilitar el registro y a seguir las indicaciones de seguridad en cada sede.
