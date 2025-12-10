Inicio Queretaro Esta es la Agenda Completa de Mega Posadas por Delegación en Querétaro; Horarios y Más

Esta es la Agenda Completa de Mega Posadas por Delegación en Querétaro; Horarios y Más

Redacción: N+

El Municipio de Querétaro anunció que las siete delegaciones realizarán sus Mega Posadas decembrinas con actividades para las familias, que incluyen presentaciones artísticas, pastorelas y rifas.

Delegaciones de Querétaro Tendrán Mega Posada

Delegaciones de Querétaro Tendrán Mega Posada. Foto: N+

La Secretaría de Desarrollo Social informa que cada una de las siete delegaciones de la capital queretana realizará una Mega Posada con eventos artísticos, pastorelas y rifas para las familias. A continuación se detallan las fechas y sedes:

  • 13 de diciembre: Delegación Epigmenio González: explanada del tianguis de Sombrerete.
  • 14 de diciembre: Delegación Josefa Vergara: Centro de Desarrollo Comunitario Reforma-Lomas.
  • 16 de diciembre: Centro Histórico: Jardín Guerrero.
  • 17 de diciembre: Delegación Cayetano Rubio: Plaza Bicentenario.
  • 18 de diciembre: Delegación Felipe Carrillo Puerto: explanada de la delegación.
  • 20 de diciembre. : Delegación Félix Osores Soto Mayor: Centro de Desarrollo Comunitario Cerrito Colorado.
  • 22 de diciembreDelegación Santa Rosa Jáuregui: sede de la delegación.

¿Cuál es el horario y programa general que aplicarán en todas las sedes?

  • Convocatoria: 16:30 horas.
  • Registro: 17:00 horas.
  • Evento artístico: 17:00 a 18:00 horas.
  • Primera tanda de rifas: inmediatamente después del evento artístico.
  • Presentación de la pastorela: posteriormente.
  • Última tanda de rifas: 19:30 horas.

La invitación está abierta al público en general; las autoridades municipales llaman a la ciudadanía a acudir con anticipación para facilitar el registro y a seguir las indicaciones de seguridad en cada sede.

