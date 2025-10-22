Mujer Fallece Atropellada por Camión de Personal en Avenida de la Luz de Querétaro

Una mujer de aproximadamente 60 años perdió la vida la mañana de este miércoles tras ser atropellada por una unidad de transporte de personal sobre la avenida de la Luz, a la altura de la deportiva de Cerrito Colorado, en la capital queretana.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima descendió de un vehículo particular que se detuvo en la esquina con la calle Zacapoaxtlas y, al intentar cruzar hacia el camellón central, fue impactada por el camión, cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Ciudadanos arrojaron piedras a la unidad para detener al conductor

Testigos del hecho intentaron detener al chofer arrojando piedras a la unidad para evitar que escapara, lo que provocó un conato de riña que requirió la intervención de elementos de la Policía Municipal.

El conductor fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. En tanto, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo, mientras peritos recabaron indicios en el sitio para integrar la carpeta de investigación.

El incidente provocó una fuerte carga vehicular en avenida de la Luz, en dirección hacia Bernardo Quintana, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones y buscar vías alternas.

