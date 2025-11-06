No Habrá Pelea de Gallos en el Palenque de la Feria Internacional de Querétaro 2025

Este año no se llevará a cabo la tradicional pelea de gallos en el Palenque de la Feria Internacional de Querétaro, confirmó el secretario de Gobierno del Estado, Erick Gudiño.

El funcionario explicó que la decisión fue tomada por el empresario encargado del recinto, quien no contó con el tiempo suficiente para tramitar los permisos necesarios ante las autoridades competentes.

No, no va a haber pelea de gallos; va a ser solamente el espectáculo en el recinto donde se hace el palenque

¿Cuál es la razón por la que este 2025 no habrá pelea de gallos?

Recordó que en años anteriores las peleas de gallos formaban parte de las actividades tradicionales del recinto ferial; sin embargo, en esta edición el espacio será destinado únicamente a la presentación de artistas.

Con ello, las actividades del Palenque se enfocarán exclusivamente en los eventos musicales y espectáculos programados dentro de la Feria Internacional de Querétaro 2025.

Con ello, las actividades del Palenque se enfocarán exclusivamente en los eventos musicales y espectáculos programados dentro de la Feria Internacional de Querétaro 2025.

Exhortan a evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones decembrinas

El secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Marco del Prete Tercero, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pirotecnia durante las festividades de fin de año, al advertir que estos artefactos generan contaminación ambiental, afectan la calidad del aire y representan riesgos para la salud y la seguridad.

El funcionario recordó que los días 25 de diciembre y 1 de enero son los que registran los peores niveles de calidad del aire en Querétaro, debido a la quema masiva de cohetes y otros productos con pólvora.

Como ciudadanos debemos ser responsables del aire que respiramos. Estoy en contra de la pirotecnia y hago un llamado a evitar su uso, pensando en los demás

Del Prete destacó que la pirotecnia no solo contamina, sino que también genera ansiedad y estrés en niños, adultos mayores y animales domésticos, además de provocar la muerte de aves por el ruido y las explosiones.

El titular de Sedesu reiteró su invitación a celebrar de manera segura y sustentable, evitando prácticas que dañen el medio ambiente y el bienestar de la población.

