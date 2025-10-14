Agricultores Tomaron Oficinas del SAT Querétaro en Manifestación; ¿Qué Fue lo que Paso?

Un grupo de productores de maíz del estado de Querétaro se manifestó este martes frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicadas en la calle Allende, en pleno Centro Histórico de la capital queretana.

La protesta, encabezada por Pancho Perrusquía, vocero del movimiento, tuvo como objetivo visibilizar la crisis que enfrenta el sector agrícola, especialmente en lo referente a la falta de apoyos gubernamentales y los bajos precios que actualmente se pagan por el grano.

¿Qué acuerdos se lograron tras la reunión entre los productores de maíz y representantes del SAT

Tras una reunión sostenida al interior del edificio con representantes del SAT, se lograron algunos acuerdos para permitir el funcionamiento normal de las oficinas, evitando así afectaciones a los ciudadanos que acuden a realizar trámites.

Perrusquía expresó que esperan que el mensaje llegue al gobierno federal y que se atiendan las demandas del sector agrícola.

El campo está abandonado. Necesitamos apoyos reales y precios justos para nuestro producto

Finalmente, advirtió que, de no obtener una respuesta concreta y favorable, los productores retomarán las manifestaciones en los próximos días.

