Presa Zimapán de Nuevo al Maximo de Capacidad ¿Volverán a Quitar el Agua en Querétaro?

La presa Zimapán alcanzó el 102% de su capacidad de almacenamiento, por lo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) evalúa la posibilidad de realizar un nuevo desfogue controlado, informó el coordinador estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres.

De acuerdo con el funcionario, el nivel del embalse ya llegó al límite establecido por CONAGUA para continuar acumulando agua, lo que obliga a mantener una vigilancia constante. Esta situación podría implicar nuevamente el cierre temporal del sistema Acueducto II, infraestructura encargada de abastecer de agua a la zona metropolitana de Querétaro.

Te Podría Interesar: Qrobús se Vuelve Pet Friendly; Podrás Subir a tus Mascotas al Transporte Público en Querétaro

¿Cómo será el desfogue de la presa Zimapán si se llega a realizar?

Amaya Torres precisó que, en caso de realizarse el desfogue, podría ser menor que en ocasiones anteriores, ya que el comportamiento del embalse todavía se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades federales.

Como parte de las acciones preventivas, se informó que este jueves se instalará un puesto de mando en el municipio de Cadereyta. La medida tiene como objetivo coordinar la supervisión directa de la situación y reforzar la atención a las comunidades aledañas, además de contemplar la entrega de apoyos como despensas por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Finalmente, se indicó que será la Comisión Estatal de Aguas (CEA) quien emita la información oficial sobre las acciones que se determinen, tanto en lo relacionado con el posible desfogue como con el suministro de agua potable en la región.

CEA garantiza abasto de agua ante posible desfogue de la presa Zimapá

Ante el posible desfogue de la presa Zimapán, que actualmente se encuentra al 102% de su capacidad, la Comisión Estatal de Aguas (CEA) aseguró que el suministro de agua para la población está garantizado, incluso si fuera necesario suspender temporalmente el funcionamiento del Acueducto II.

El vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, indicó que la decisión de liberar agua corresponde exclusivamente a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), sin embargo, destacó que el sistema estatal se encuentra preparado para afrontar cualquier escenario.

Estamos preparados; los tanques de almacenamiento están llenos y podríamos mantener el servicio, aunque no se descarta aplicar tandeos en algunas zonas si llegara a ser necesario

Historias Recomendadas: