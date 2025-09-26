Reportan el Cuerpo de un Hombre en el Techo de una Bodega en SLP; Estaba con Vida

La tarde de este jueves 25 de septiembre 2025, se registró una intensa movilización por parte de los cuerpos de emergencia en la capital potosina, luego de que se reportara la presencia del cuerpo de una persona en lo alto del techo de una bodega. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la intersección de las avenidas Manuel de la Sierra y José de Gálvez, en la colonia Ricardo B. Anaya.

Elementos operativos de la Dirección de Protección Civil Municipal, junto con efectivos de la Policía Municipal, acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación. Al arribar, constataron que se trataba de un hombre que, afortunadamente, aún se encontraba con vida, aunque no presentaba lesiones visibles. Sin embargo, no pudo precisar cómo o por qué había llegado hasta esa zona elevada, por lo que las causas de su presencia en el techo aún se desconocen.

Cuerpos de emergencia pusieron a salvo al hombre y valoraron su estado de salud

Debido a lo riesgoso del lugar, personal especializado en rescates trabajó cuidadosamente en la maniobra para bajar al individuo de manera segura, evitando así cualquier posible accidente. El hombre fue valorado médicamente en el sitio y, tras confirmarse que no presentaba daños físicos graves, fue trasladado a un lugar seguro.

Las autoridades no descartan que el incidente esté relacionado con una posible crisis emocional o de salud mental, por lo que se dará seguimiento al caso para brindarle atención integral, en caso de ser necesario.

Hombre fallece por paro cardíaco en el Centro Histórico de San Luis Potosí

Un hombre de 41 años perdió la vida la mañana de este jueves 25 de septiembre, tras sufrir un paro cardíaco en la calle General Mariano Escobedo, entre Emiliano Zapata e Insurgentes, en el Centro Histórico de San Luis Potosí.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente ocurrió cuando el hombre descendía de su vehículo. Testigos que presenciaron el hecho solicitaron apoyo a los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar al sitio, los paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por autoridades para permitir las diligencias correspondientes, lo que ocasionó el cierre parcial de la vialidad por varios minutos.

