Se Incendia Remolque Sobre la Autopista Federal México-Querétaro

Un remolque quedo totalmente calcinado sobre la autopista federal México-Querétaro, el incendio ocurrió en el kilómetro 164 con dirección a la Ciudad de México a la altura de la comunidad de Casa Blanca en el municipio de San Juan del Río.

No se reportan personas lesionadas, de acuerdo con información del conductor donde iba el remolque, circulaba sobre dicha arteria cuando empezó a salir humo del remolque, se presume que la fricción de la llanta quemó una lamina y esto provocó que las cosas del remolque se incendiaran.

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Debido al incendio los vehículos detuvieron su marcha y la camioneta quedó en sentido contrario, de manera inmediata llegaron Bomberos Voluntarios de San Juan del Río y Protección Civil junto con Guardia Nacional división Carretera, cerraron la autopista para que personal de emergencia trabajaran sin contratiempos y evitar accidente.

Fue necesario una decena de bomberos para controlar y sofocar el incendio, el remolque provenía de la unión americana y se dirigía hacia Oaxaca. La Fila de vehículo se registra por lo menos 10 kilómetros.

Se espera que en próximos minutos la arteria se reabra para agilizar el tráfico que genero el incendio.



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