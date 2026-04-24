Así Fue el Fuerte Incendio en Industrial Vidriera del Potosí; Evacuaron a 200 Personas

Cuerpos de rescate, auxilio y emergencias se movilizaron para atender un incendio registrado en la empresa Industrial Vidriera del Potosí, ubicada sobre Eje 130 en la Zona Industrial de la capital potosina.

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De acuerdo con Protección Civil Estatal, acudieron al lugar Bomberos Metropolitanos, la Coordinación Estatal de Protección Civil, brigadas internas de la empresa y elementos de la Policía Municipal, quienes activaron los protocolos de atención para controlar el siniestro.

El incendio generó una intensa movilización de corporaciones en la zona, por lo que autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar el área y atender las indicaciones, a fin de no entorpecer las labores de emergencia.

Evacúan a 200 personas por incendio en Vidriera del Potosí

Tras evaluar la situación, se llevó a cabo la evacuación de aproximadamente 200 personas, la cual se realizó en completo orden y sin incidentes. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.

El lugar ya fue sofocado aunque las autoridades piden evitar transitar por la zona para evitar riesgos.

Ahijadxs, les informo que el incendio registrado en una empresa del Eje 132 en la Zona Industrial ya está bajo control. 🚨💪



Desde el primer momento actuamos de manera inmediata y coordinada con Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, autoridades municipales y brigadas… pic.twitter.com/orSgCd5RL5 — Ricardo Gallardo Cardona 🇲🇽 (@RGC_Mx) April 25, 2026

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