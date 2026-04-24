Refuerzan Vigilancia en Escuelas de Querétaro Ante Amenazas de "Tiroteos"

Con el objetivo de proteger la integridad de la comunidad escolar, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) informó que se han reforzado las acciones de prevención y vigilancia en planteles de los 18 municipios, ante la circulación de contenidos en plataformas digitales que podrían generar situaciones de alarma.

La dependencia detalló que estas medidas se realizan en coordinación con los 19 organismos del sector educativo, así como con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Cibernética, como parte de una estrategia permanente para garantizar entornos seguros.

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¿Qué acciones se están implementando?

Como parte de estas acciones, en algunas instituciones se implementó el operativo mochila, mediante el cual se revisaron pertenencias de los estudiantes para prevenir riesgos.

Asimismo, la SEDEQ destacó que la estrategia para regular el uso de dispositivos móviles y redes sociales ha permitido fortalecer entornos digitales más seguros, evitando la propagación de conductas de riesgo asociadas a dinámicas virales.

La dependencia advirtió que, en caso de detectarse la difusión o réplica de este tipo de contenidos, se aplicarán medidas disciplinarias y se dará aviso a las autoridades correspondientes.

Finalmente, hizo un llamado a madres, padres y tutores a mantener una comunicación cercana con sus hijos sobre el uso responsable de redes sociales y reportar cualquier situación de riesgo, reiterando su compromiso con la seguridad de la comunidad educativa.

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