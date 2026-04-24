Reto Viral de Falsos Tiroteos Genera Alerta en Escuelas de la Capital Potosina

Un reto viral difundido en redes sociales, conocido como “mañana tiroteo”, tuvo presencia en planteles educativos de la capital potosina, donde se detectaron mensajes que generaron preocupación entre la comunidad escolar.

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¿En qué escuelas se han replicado estas amenazas?

De acuerdo con autoridades, este tipo de publicaciones se replicó principalmente en el CBTis 121 y posteriormente en el CBTis 131, donde se localizaron advertencias escritas en baños sobre supuestos tiroteos dentro de las instituciones.

La situación provocó inquietud entre estudiantes y docentes, por lo que se reforzaron medidas de seguridad como la revisión de mochilas y vigilancia en los planteles.

Autoridades de seguridad señalaron que, aunque estos mensajes no representan amenazas reales, sí generan psicosis social entre la comunidad educativa.

Indicaron que muchos jóvenes participan en este tipo de retos por imitación o diversión, sin considerar las consecuencias, ya que estas acciones pueden derivar en responsabilidades legales, incluso tratándose de menores de edad.

Finalmente, informaron que se mantienen programas de prevención del delito en escuelas para orientar a estudiantes, docentes y padres de familia sobre los riesgos del uso inadecuado de redes sociales y la importancia de evitar la difusión de información falsa.

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