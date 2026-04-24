Ataque Armado Deja Una Persona Sin Vida en la Capital Potosina; Esto Sabemos del Caso

La Policía Municipal de la capital potosina informó que la noche de este día se registró un ataque armado directo en la colonia Balcones del Valle, que dejó como saldo una persona sin vida.

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¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Fuente de Hércules y Fuente de Apolo, donde la víctima quedó sin vida al exterior de un vehículo en el que presuntamente viajaba.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al sitio y procedieron a acordonar la zona para permitir las diligencias correspondientes por parte de las autoridades.

De acuerdo con información de la Fiscalía, la persona habría recibido disparos de arma de fuego tras una riña ocurrida en la misma colonia.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Refuerzan vigilancia en bares tras incidente en La Villita

Tras los hechos registrados en el bar La Villita, autoridades de la capital potosina anunciaron que se reforzarán los mecanismos de supervisión en centros nocturnos mediante operativos coordinados.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos informó que el establecimiento contaba con licencia vigente y que la agresión ocurrió al interior, derivada de un conflicto entre personas.

Señaló que los operativos se realizarán de manera conjunta entre dependencias de seguridad pública, comercio, protección civil y gobernación, con el objetivo de prevenir situaciones similares en otros establecimientos.

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