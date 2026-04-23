Habrá Festival Gratuito por los 300 Años de los Arcos en Querétaro; ¿Cuándo y Dónde?

Con motivo del 300 aniversario de la construcción del Acueducto de Querétaro, el presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera, anunció la realización de un festival en la Calzada de Los Arcos el próximo sábado 25 de abril.

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¿A qué hora empezará el evento?

Las actividades iniciarán a partir de las 18:00 horas y se desarrollarán en cinco escenarios, donde se presentarán distintos espectáculos culturales y artísticos para el disfrute de las familias queretanas.

El evento será completamente gratuito y contará con un ambiente familiar. Como parte central del programa, a las 22:00 horas se llevará a cabo un espectáculo principal que incluirá luces y música.

Las autoridades municipales informaron sobre los cierres viales que se implementarán en la zona, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y considerar rutas alternas.

Acueducto de Querétaro: origen, historia y legado

El Acueducto de Querétaro, conocido como Los Arcos, está por cumplir 300 años como uno de los principales símbolos de la ciudad y una de las obras más representativas de la ingeniería colonial en México.

Construido a partir de 1726 por iniciativa de Juan Antonio de Urrutia y Arana, el acueducto surgió como respuesta a los problemas de escasez de agua e insalubridad que afectaban a la población. La infraestructura permitió llevar agua desde los manantiales de La Cañada hasta el centro de la ciudad, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes.

Con 74 arcos de cantera, una altura de hasta 23 metros y una extensión de más de un kilómetro, esta obra fue clave para el desarrollo urbano de Querétaro, al abastecer diversas fuentes públicas.

A casi tres siglos de su construcción, Los Arcos continúan siendo un emblema histórico, cultural y turístico, que atrae a miles de visitantes y representa el legado arquitectónico de la ciudad.

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