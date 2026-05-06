Se Incendia Tráiler con Caja Seca en Autopista México–Querétaro; Esto Sabemos

Un tráiler con caja seca se incendió sobre la autopista federal México–Querétaro, a la altura del municipio de Pedro Escobedo, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El siniestro ocasionó el cierre de la circulación con dirección a Querétaro mientras bomberos y personal de auxilio realizaban las labores para controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

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¿Cuál fue la causa del incendio?

Las llamas consumieron por completo la unidad de carga, aunque hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y, tras varios minutos de trabajo, el fuego logró ser sofocado.

La circulación en la zona presentó afectaciones debido a las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada.

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