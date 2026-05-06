Más del 60% de Probabilidad de que se Presente Fenómeno El Niño en Querétaro; ¿Cómo Afecta?

Existe una probabilidad superior al 60% de que durante este año se registre el fenómeno de El Niño, lo que podría generar una disminución en las precipitaciones y condiciones de sequía en distintas regiones, informó Alma Patricia García Flores, representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro.

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¿Cómo afecta este fenómeno?

La especialista explicó que este fenómeno climático se origina por el aumento de la temperatura en la superficie del mar, combinado con factores como los vientos, lo que altera los patrones normales del clima. Señaló que El Niño puede presentarse en tres niveles: débil, moderado e intenso, siendo este último el que provoca mayores impactos como incremento de temperaturas y reducción de lluvias a nivel nacional.

De acuerdo con las proyecciones, el fenómeno podría comenzar a manifestarse hacia finales de julio, aunque aún no se ha determinado con precisión la intensidad con la que afectará al país.

García Flores indicó que El Niño no tiene una periodicidad exacta, pero suele presentarse cada dos a siete años. El último evento registrado en México ocurrió en 2024, generando condiciones de sequía en diversas entidades.

Finalmente, advirtió que, de confirmarse su presencia, será importante mantenerse atentos a los reportes oficiales y tomar medidas preventivas ante posibles afectaciones por la falta de lluvias.

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