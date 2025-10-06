Secuestro en SLP: Detienen a Cuatro Menores y la Víctima Muere tras Escapar; ¿Cómo Ocurrió?

Durante la madrugada de este viernes, elementos de la Guardia Civil Estatal llevaron a cabo el arresto de cuatro menores de edad involucrados en el secuestro de un hombre en la zona sur de la capital potosina.

Los agentes respondieron al llamado recibido a través del sistema de emergencias 911, sobre el secuestro ocurrido en el fraccionamiento El Aguaje. De acuerdo con el reporte, los presuntos secuestradores habrían subido a la víctima a un vehículo.

Tras implementarse un operativo de búsqueda y localización, las autoridades ubicaron el auto en la calle Prolongación Salk con Eje 122. En ese punto, los menores fueron detenidos; se les aseguró un arma de balines. No obstante, la víctima ya no se encontraba dentro del vehículo, por lo que se amplió la acción operativa para dar con su paradero.

¿Dónde fue localizada la víctima?

Los policías localizaron el sitio donde, presuntamente, el hombre secuestrado se lanzó desde el vehículo. Fue hallado al fondo de un barranco con múltiples lesiones, motivo por el cual fue trasladado a un hospital. Al llegar al nosocomio, el personal médico informó que el joven ya había fallecido. En un principio se manejó que la víctima había sido rescatada, pero mediante un comunicado oficial las autoridades aclararon que lamentablemente había perdido la vida.

Las autoridades estatales informaron que el caso se continúa en proceso de investigación.

