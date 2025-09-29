Dos Personas Perdieron la Vida al Caer de un Barranco en Real de Catorce ¿Qué se Sabe del Caso?

Durante la mañana de este sábado 27 de septiembre del 2025, un trágico accidente vehicular en el municipio de Real de Catorce cobró la vida de dos personas, quienes cayeron en un barranco ubicado en la zona altiplano del estado.

Te Podría Interesar: Otro Centro Nocturno fue Baleado en San Luis Potosí ¿Como Sucedió?

¿Dónde exactamente ocurrió el accidente?

Según confirmó la Coordinación Estatal de Protección Civil, el siniestro tuvo lugar en el camino conocido como “El Socavón”, una ruta situada en la parte posterior del Pueblo Mágico de Real de Catorce. Esta zona, caracterizada por sus caminos estrechos y su topografía accidentada, representa un desafío para los conductores, especialmente en condiciones adversas.

Las víctimas, ambas originarias del mismo municipio, perdieron la vida tras la caída en el barranco. Tras el reporte del accidente, se movilizaron rápidamente equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos de Matehuala, la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil para realizar las labores de rescate y atender la emergencia. Estos cuerpos de emergencia trabajaron arduamente para extraer los cuerpos y brindar atención en el sitio.

Las autoridades locales continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas del accidente y hacen un llamado a la población para extremar precauciones al transitar por esta y otras rutas similares en la región.

Lluvias provocan afectaciones en la capital potosina

Las fuertes lluvias registradas este fin de semana en la zona metropolitana provocaron inundaciones y cierres viales en distintos puntos de la capital potosina.

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que se brindará apoyo a las familias que sufrieron daños en sus viviendas con la entrega de colchones y refrigeradores.

Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos que derivaron en el cierre temporal de vialidades como el Distribuidor Benito Juárez, el puente Pemex, la avenida Salvador Nava Martínez, el río Españita, el puente Naranja y la vialidad del barrio Santiago.

Durante el operativo de atención a la emergencia, un motociclista fue rescatado luego de ser arrastrado por la corriente en la zona sur de la ciudad.

Las autoridades municipales y de Protección Civil mantienen recorridos de supervisión para atender a la población afectada y restablecer la movilidad en las zonas impactadas.

Historias Recomendadas:

AECQ