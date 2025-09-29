Otro Centro Nocturno fue Baleado en San Luis Potosí ¿Como Sucedió?

La noche de este domingo se registraron disparos de arma de fuego al interior de un bar ubicado en la zona de Lomas del Tecnológico, al poniente de la capital potosina, informó la Policía Municipal.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió luego de que un cliente fuera retirado del establecimiento tras protagonizar una riña. Minutos después, el mismo sujeto regresó a bordo de una camioneta y disparó en varias ocasiones hacia el interior del negocio, para luego darse a la fuga.

¿Hubo personas lesionadas en el ataque al bar en Lomas del Tecnológico?

Elementos de la policía acudieron de inmediato al lugar, aseguraron el área y confirmaron que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

Este hecho se suma a una semana marcada por la violencia en la ciudad, luego de que el pasado martes 23 de septiembre se registrara un ataque armado en otro centro nocturno, también en la capital potosina, el cual dejó como saldo una persona fallecida y otra herida.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para identificar y localizar al responsable de este nuevo ataque.

Fallece una de las víctimas del ataque armado en centro nocturno de la capital potosina

Fue confirmada la muerte de una de las dos personas que resultaron heridas durante el ataque armado registrado el pasado martes 23 de Septiembre 2025 por la noche en un centro nocturno ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, en la capital potosina.

La víctima, identificada como Francisco, de 41 años de edad, permaneció varios días hospitalizado a causa de las lesiones producidas por arma de fuego. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, perdió la vida recientemente. Su cuerpo ya fue entregado a sus familiares para los trámites correspondientes.

La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna persona detenida en relación con este ataque.

