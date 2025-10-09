Suspenden Clases en Preparatoria de Querétaro por Presunta Plaga de Chinches

La mañana de este miércoles, alumnos y personal de la Preparatoria Norte de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) fueron evacuados de las instalaciones ante la sospecha de una plaga de chinches. El desalojo ocurrió alrededor de las 9:30 horas, sin que inicialmente se ofreciera mayor información al estudiantado.

De acuerdo con la Dirección de Comunicación Social de la universidad, personal de Protección Civil universitario llevó a cabo una inspección en el plantel para determinar la presencia de estos insectos. Las clases del turno vespertino fueron suspendidas y se realizarán de forma virtual como medida preventiva.

Te Podría Interesar: Qrobús se Vuelve Pet Friendly; Podrás Subir a tus Mascotas al Transporte Público en Querétaro

¿Qué medidas tomará la UAQ si se confirma la presencia de chinches?

La universidad indicó que, en caso de confirmar la existencia de la plaga, se aplicarán las acciones necesarias para garantizar el regreso seguro a clases. Aunque el plantel fue fumigado en junio, no se descarta una nueva intervención, dependiendo del resultado de la inspección.

Un estudiante de primer semestre que aún se encontraba en el plantel al momento del desalojo narró que la notificación se hizo directamente en las aulas, a través de los jefes de grupo, quienes fueron instruidos a informar sobre la salida inmediata sin más detalles.

Suspendieron las clases por una plaga de chinches aquí en la escuela. Les informaron a los jefes de grupo y lo mandaron dentro de los grupos, y así se nos informó, fue lo único que nos dijeron

La UAQ señaló que se informará oportunamente a la comunidad estudiantil sobre las condiciones del plantel y las decisiones que se tomen en torno al regreso a clases presenciales, previsto para el día siguiente si las condiciones lo permiten.

Historias Recomendadas: