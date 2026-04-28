Taxistas se Manifiestan en SLP por Presuntas Irregularidades en la SCT

Taxistas de la zona metropolitana se manifestaron la mañana de este martes en diversas calles y avenidas del poniente de la capital potosina, para denunciar presuntas anomalías al interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

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¿Por qué se manifiestas los taxistas en SLP?

El gremio señaló ser víctima de actos de corrupción, amenazas y cobros excesivos, por lo que exigieron la intervención de las autoridades para atender sus demandas.

La movilización inició en el asta bandera de Salvador Nava, posteriormente avanzó hacia la glorieta de la salida a Guadalajara y continuó sobre un tramo del Anillo Periférico, para descender hacia avenida Chapultepec.

Durante el recorrido, los manifestantes también circularon por vialidades como Sierra Leona, Himalaya y nuevamente Salvador Nava, generando afectaciones viales en la zona.

Ante el congestionamiento, elementos de la Policía Vial implementaron un operativo para agilizar el tránsito y resguardar la seguridad de los automovilistas y participantes.

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