Tormenta con Granizo Golpea Matehuala, San Luis Potosí; PC Atiende Afectaciones
Redacción: N+
Fuerte lluvia con granizo y ráfagas de viento afectó este viernes al municipio de Matehuala, San Luis Potosí. Protección Civil y Ecología realizaron labores para retirar árboles caídos.
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Una fuerte tormenta acompañada de lluvia, ráfagas de viento y caída de granizo azotó la tarde de este viernes al municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, provocando diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad.
Elementos de Protección Civil y del Departamento de Ecología informaron que continúan realizando recorridos y labores de atención tras el paso de la tormenta.
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¿Cuántos daños más podrían registrarse si continúan las lluvias en la región altiplano?
Entre las acciones efectuadas destacan el retiro de árboles caídos, liberación de vialidades y atención a reportes ciudadanos derivados de las intensas condiciones climáticas.
Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevas lluvias.
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