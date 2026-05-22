Tormenta con Granizo Golpea Matehuala, San Luis Potosí; PC Atiende Afectaciones

Una fuerte tormenta acompañada de lluvia, ráfagas de viento y caída de granizo azotó la tarde de este viernes al municipio de Matehuala, en San Luis Potosí, provocando diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Elementos de Protección Civil y del Departamento de Ecología informaron que continúan realizando recorridos y labores de atención tras el paso de la tormenta.

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¿Cuántos daños más podrían registrarse si continúan las lluvias en la región altiplano?

Entre las acciones efectuadas destacan el retiro de árboles caídos, liberación de vialidades y atención a reportes ciudadanos derivados de las intensas condiciones climáticas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen vigilancia ante posibles nuevas lluvias.

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