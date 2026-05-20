Tráiler con Cargamento de Carne Vuelca e Incendia en Carretera Valles-Tampico

La Coordinación Estatal de Protección Civil atendió la volcadura e incendio de un tráiler que transportaba carne sobre la carretera Valles–Tampico, a la altura del kilómetro 32, en la salida del municipio de Tamuín.

De acuerdo con la información oficial, el operador perdió el control de la pesada unidad, la cual terminó volcada sobre la vialidad y posteriormente fue consumida por el fuego, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

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¿Qué ocurrió con el conductor del tráiler?

De manera extraoficial, se informó que el chofer sufrió quemaduras de segundo grado derivadas del incendio, por lo que habría recibido atención médica por parte de los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar.

Tras el accidente, corporaciones de seguridad, rescate y emergencia realizaron labores para sofocar el incendio, controlar riesgos y llevar a cabo las maniobras correspondientes para retirar la unidad siniestrada.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta vía debido a las afectaciones generadas por el accidente.

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