Transportistas Realizan Paro de Servicio en Dos Colonias de Querétaro; ¿Qué es lo que Exigen?

Concesionarios del transporte público anunciaron la suspensión parcial del servicio hacia las colonias Prados, Haciendas y Fundadores después de las 8 de la noche, debido al aumento de asaltos y a la falta de apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

¿Qué es lo que exigen los transportistas de Querétaro?

De acuerdo con los transportistas, en las últimas semanas se han registrado cuatro robos con violencia y tres intentos de asalto frustrados, lo que ha generado temor entre los choferes y usuarios.

Los concesionarios aseguraron haber solicitado en varias ocasiones una reunión con el titular de la Policía Municipal, sin que hasta el momento hayan obtenido respuesta.

Advirtieron que la situación podría agravarse si no se implementan medidas de seguridad, pues existe el riesgo de que los delincuentes comiencen a agredir también a los pasajeros.

Mientras tanto, exhortaron a las autoridades a reforzar la vigilancia en las rutas afectadas para poder restablecer el servicio en horario regular.