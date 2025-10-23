UAQ Realizará su Tradicional Concurso de Altares y Ofrendas en Querétaro; ¿Cuándo y Dónde?

Con el propósito de preservar y promover las tradiciones mexicanas, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de su Escuela de Bachilleres, realizará sus tradicionales concursos de altares, calaveritas literarias, catrinas y catrines del 27 al 31 de octubre en distintas regiones del estado.

Anghellus Medina López, director de la Escuela de Bachilleres, destacó que estos concursos fomentan la investigación y la creatividad entre los estudiantes.

Es un evento donde se rescata la cultura, el arte y se genera investigación para desarrollar sus altares

¿Cuáles serán las sedes y fechas de el concurso de altares y ofrendas en Querétaro?

En esta edición 2025, el concurso de altares y ofrendas cumple 40 años de realizarse, el de calaveritas literarias llega a su 38ª edición, y el de catrinas y catrines celebra cinco años desde su creación, informó Fátima Santa María Hernández, coordinadora del evento.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de las 16 preparatorias de la UAQ distribuidas en todo el estado, con la participación estimada de más de 7 mil alumnos, quienes instalarán más de 100 altares en las diferentes sedes regionales.

Las sedes y fechas de los eventos serán las siguientes:

Zona Metropolitana: Centro Cultural Manuel Gómez Morin – Inauguración el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas.

Región Semidesierto: San Juan del Río – Inauguración el 29 de octubre.

Zona Sur: Jardín Principal de Pedro Escobedo – Inauguración el 30 de octubre.

Sierra Gorda: Jalpan de Serra – Inauguración el 31 de octubre.

“Extendemos la invitación a la sociedad queretana para que asista a las diferentes sedes de estos concursos que desarrolla la Escuela de Bachilleres, respaldada por la Universidad Autónoma de Querétaro

Los concursos otorgarán premios que van de los 5 mil a los 8 mil pesos, en reconocimiento al talento, la creatividad y el compromiso de los estudiantes con la cultura mexicana.

