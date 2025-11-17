Una Persona en Situación de Calle Perdió la Vida tras Ser Arrollada en Querétaro

Un hombre de entre 35 y 40 años perdió la vida la tarde de este domingo luego de ser atropellado por una unidad de transporte público de la línea Flecha Azul, sobre la carretera 57 en dirección a Querétaro, a pocos metros de la estatua de Conín.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima aparentemente en situación de calle intentó cruzar la vialidad cuando fue impactada por el camión. Debido a la fuerza del golpe, el hombre falleció de manera inmediata.

Al llegar los paramédicos la víctima ya no contaba con signos vitales

Paramédicos de Protección Civil del municipio de El Marqués llegaron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, lo que generó una fuerte carga vehicular, ya que en ese tramo la autopista se reduce a dos carriles.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió para realizar las diligencias correspondientes y efectuar el levantamiento del cuerpo.

