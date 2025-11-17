Motociclista Muere Tras Perder el Control y Derrapar en San Juan del Río; Esto Sabemos

Un motociclista perdió la vida la tarde-noche de este domingo tras derrapar sobre la avenida Central, en la colonia Valle de Oro, municipio de San Juan del Río.

Según reportes de los servicios de emergencia, al lugar acudieron paramédicos del CRUM y personal de Protección Civil, quienes, lamentablemente, confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Las autoridades acordonaron la zona para que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.

¿Qué se sabe de la víctima mortal?

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del levantamiento del cuerpo, en presencia de familiares y amigos, quienes llegaron al lugar consternados por la tragedia.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las causas exactas del accidente. La Fiscalía continúa con la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y si hubo factores externos que contribuyeron al derrape.

