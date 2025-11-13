Fatal Choque en Tequisquiapan Deja Dos Personas Sin Vida y un Lesionado

La madrugada de este jueves se registró un fatal accidente automovilístico en el kilómetro 18 de la carretera federal San Juan del Río–Xilitla, a la altura de la comunidad de Bordo Blanco, en el municipio de Tequisquiapan, que dejó como saldo dos personas sin vida y una más gravemente herida.

Noticia Relacionada: Aparatoso Accidente Deja un Muerto en Paseo de la República de Querétaro

¿Qué originó el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando una camioneta CR-V que presuntamente circulaba a exceso de velocidad impactó de frente contra un taxi que transitaba en sentido contrario. La fuerza del golpe provocó que ambos vehículos quedaran severamente dañados.

Cuerpos de emergencia y personal de rescate acudieron al lugar del siniestro para brindar atención médica a los involucrados. Uno de los tripulantes fue trasladado con lesiones de gravedad a un hospital cercano, mientras que los dos ocupantes restantes fallecieron en el sitio a consecuencia del impacto.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, realizaron el acordonamiento de la zona y control del tránsito vehicular, que se vio afectado por varias horas mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y levantamiento de indicios.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente, mientras que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) efectuó el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a sus instalaciones.

Historias Recomendadas: