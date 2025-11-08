Aparatoso Accidente Deja un Muerto en Paseo de la República de Querétaro

Un hombre perdió la vida este sábado en un aparatoso accidente ocurrido sobre la vialidad Paseo de la República, en Santiago de Querétaro, a la altura del centro comercial Antea LifeStyle Center.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de un automóvil sedán de color rojo circulaba a exceso de velocidad y rebasando entre los carriles centrales con dirección al centro de la ciudad, cuando perdió el control de la unidad. El impacto ocurrió al chocar en la parte trasera de una camioneta, la cual fue proyectada contra un árbol y quedó atravesada en sentido opuesto. El auto rojo volcó, dio varias vueltas y finalmente quedó sobre sus cuatro ruedas.

¿Quiénes estuvieron involucrados o afectados?

En el interior del vehículo viajaban dos personas: el conductor y su copiloto. Uno elemento activo de la Guardia Nacional. Tras el impacto, el conductor descendió, se acercó a su acompañante, quien ya no reaccionaba y posteriormente abandonó el lugar, dejando a su compañero sin vida dentro del automóvil.

La violencia del choque fue tal que el motor del vehículo se desprendió del chasis y quedó sobre la carpeta asfáltica, junto a diversos restos como faros, defensas y objetos que llevaban en la cajuela.

