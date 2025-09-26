Se Fue la Luz: Estas Son Todas las Afectaciones del Apagón Masivo en Quintana Roo y Yucatán Hoy

Después de las 14:00 horas de este viernes 26 de septiembre, se reportó un apagón en varias partes de la ciudad de Mérida y en general, en el estado de Yucatán, así como en Quintana Roo. Te informamos sobre algunas de las afectaciones que se presentaron en la zona.

Noticia relacionada: Apagón en Quintana Roo y Península de Yucatán: Lista de Colonias que Están sin Luz Hoy

En varias zonas del estado de Quintana Roo, tales como Playa del Carmen, Isla Mujeres, Chetumal y Puerto Morelos, reportaron la falta de electricidad, así como partes del estado de Yucatán. Ciudadanos reportaron que se suspendieron los semáforos, servicio en tiendas y bancos. El apagón afectó a prácticamente todo el estado de Yucatán y en general, la Península.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán informó a través de redes sociales, que mientras se restablece el servicio de los semáforos por la falta de luz, exhortaba a las y los conductores a manejar con precaución y a la defensiva, evitar movimientos bruscos, utilizar las direccionales, respetar los cruces peatonales y ceder siempre el paso a los peatones.

Video: Mega Apagón en Península de Yucatán: CFE Trabaja para Restablecer Electricidad

CFE emite comunicado por apagón masivo en Quintana Roo y Península de Yucatán

CFE informó a través de redes sociales, que se tiene identificada una falla en el suministro eléctrico en la Península de Yucatán, el cual ha afectado el servicio en distintas zonas. El personal ya trabaja en coordinación con CENACE, para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

También, la Presidenta de México informó en su cuenta de X, que este apagón masivo se debió a una falla en una línea de transmisión de electricidad en el sureste, que no solo había afectación en Yucatán, sino también en Campeche y Quintana Roo.

Historias recomendadas:

LLZH