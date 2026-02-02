Así Se Logró el Primer Trasplante Parcial de Cara del Mundo: Médicos Explican el Procedimiento

Médicos del Hospital Universitario Vall d’Hebron explicaron que se llevó a cabo el primer trasplante parcial de cara que devolvió funciones vitales a un paciente; en N+ te detallamos cómo se logró el procedimiento.

La paciente había sufrido una infección grave que provocó la pérdida progresiva de células y tejidos faciales, lo que afectó funciones básicas y su estructura anatómica. Ante esta condición, los especialistas determinaron que el trasplante era la alternativa.

¿Cuáles fueron los requisitos médicos para el trasplante de cara?

De acuerdo con el equipo médico, este tipo de intervención requiere criterios estrictos de compatibilidad entre donante y receptora. Ambos debían compartir el mismo sexo, grupo sanguíneo y presentar medidas antropométricas similares de la cabeza, con el objetivo de asegurar la viabilidad funcional del injerto y reducir el riesgo de rechazo.

Según explicó Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital, el uso de modelos 3D facilitó la preparación de la cirugía y la coordinación entre los distintos especialistas involucrados.

El Hospital Universitario Vall d'Hebron indicó que los procedimientos forman parte de su apuesta por la investigación y la innovación aplicadas a la práctica clínica, especialmente en el ámbito de cirugías complejas y trasplantes avanzados.

