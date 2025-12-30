México Ya realiza Trasplantes de Páncreas: Estas Son las Cifras de Cirugías de Órganos en 2025

Durante la conferencia matutina de hoy, 30 de diciembre de 2025, el Gobierno Federal presentó un informe sobre la cifra de los trasplantes de órganos y el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, detalló que en México se ha comenzado a realizar el procedimiento de trasplante de páncreas. Te compartimos cuántas cirugías de órganos se han hecho este año.

El trasplante de páncreas es un procedimiento clave para pacientes con padecimientos graves, como diabetes en etapas avanzadas. Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, detalló que estos procesos deben llevarse a cabo con médicos especialistas.

Trasplantes de riñón

En los últimos cinco años se han realizado 14 mil 347 trasplantes de riñón en México. De ese total, más de 10 mil provinieron de donantes vivos y 4 mil 243 de donantes fallecidos. Solo en el periodo más reciente, en 2025, se contabilizaron 2 mil 783 procedimientos, de los cuales 76% se llevaron a cabo en hospitales públicos.

Las autoridades resaltaron que la disponibilidad continua de medicamentos inmunosupresores ha permitido mantener una sobrevida de 93.5% en trasplantes de donador vivo y de 84.2% cuando el órgano proviene de un donante fallecido.

Trasplantes de hígado cumplen estándares internacionales

En 2025 se han efectuado 245 trasplantes de hígado, con 187 realizados en hospitales públicos. La sobrevida a cinco años se ubica en 71.5%, un indicador que cumple con estándares internacionales. Las autoridades recordaron que este tipo de trasplante puede realizarse también con donador vivo, lo que permite que tanto el donante como el receptor recuperen una vida normal en pocos meses.

Trasplantes de corazón

Durante 2025 se han llevado a cabo 46 trasplantes de corazón, incluidos cuatro trasplantes duales de corazón y riñón. Con excepción de un caso, todos se realizaron en hospitales públicos.

La sobrevida reportada es de 62.9% a cuatro años. Las autoridades señalaron que estos pacientes, que antes llevaban una vida altamente limitada, logran reincorporarse a actividades cotidianas tras el procedimiento. También se reportaron trasplantes pediátricos sin mortalidad hospitalaria.

Trasplantes de pulmón

En lo que va del año se han realizado 10 trasplantes de pulmón, mientras que el acumulado del periodo asciende a 48 procedimientos. Más allá del número, destacaron la importancia de la calidad y esperanza de vida que alcanzan los pacientes tras recibir el órgano.

Estos resultados permiten avanzar hacia campañas de donación con mayor certeza sobre el impacto positivo de cada trasplante, por lo que el titular de Salud precisó que la donación de órganos pueden salvar hasta 8 vidas.

¿Cómo ser donante de órganos en México?

Las autoridades recordaron que una sola persona donante puede salvar hasta ocho vidas, mediante la donación de órganos como riñones, pulmones, hígado y páncreas.

La ciudadanía puede registrarse como donadora voluntaria a través del Centro Nacional de Trasplantes, cuyo número es 55 54 87 99 02, además de comunicar su decisión a familiares. El Gobierno impulsa campañas con mensajes como Donar es trascender y Por un México sin lista de espera, acompañadas de avances legislativos para facilitar la donación de órganos en el país.

