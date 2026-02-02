Día de la Candelaria 2026: ¿Cuántas Calorías Tiene un Tamal?

Ha llegado el Día de la Candelaria y muchas familias se reúnen a celebrar el último coletazo de las fiestas decembrinas. Te decimos cuántas calorías tiene un tamal y por qué las autoridades recomiendan ingerirlos con moderación en esta fecha.

Noticia relacionada: Celebrarán Día de la Candelaria en Juárez con Tamal Fest 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán?

El tamal, anterior a la tortilla

Aquellos que se sacan al Niño durante la rosca, en el Día de Reyes, deben llevar tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Muchas familias aprovechan este compromiso para reunirse y compartir uno de los más icónicos platillos de la comida mexicana y que, según la investigadora Aurora Gómez-Galvarriato, sería más antiguo que la tortilla.

Según explica la investigadora en El pan nuestro: una historia de la tortilla de maíz, los pueblos prehispánicos prosperaron gracias a la invención de la nixtamalización, el proceso químico durante el cual se remoja el grano del maíz en una solución alcalina, que puede ser de cal viva o de ceniza.

Este baño permite retirar fácilmente la cáscara del grano, además de que lo vuelve más nutritivo. Tras la nixtamalización, no se llegó inmediatamente a la invención de la tortilla; antes se había desarrollado en el sureste del país el tamal.

Video: Salud: Cuántas Calorías Tiene un Tamal y un Atole

¿Cuántas calorías tiene un tamal?

Pero que este alimento lleve miles de años con nosotros, no significa que sea perfecto. Y debido a su alto contenido calórico, es fácil abusar de él en los tiempos modernos.

En 2025, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que un tamal tiene en promedio 440 calorías. No obstante, esta cifra dependerá de la región del país, pues el tamaño de este platillo y su preparación pueden variar de estado a estado.

A su vez, el IMSS señaló que un vaso de atole puede tener 180 calorías. Esto significa que comer dos tamales y un atole puede representar una ingesta de mil 60 calorías.

La institución señala que un adulto promedio debe ingerir entre mil 500 y dos mil calorías a lo largo del día, dependiendo de su edad, sexo y actividad física. Esto significa que comer dos tamales y un atole puede representar fácilmente dos tercios de la ingesta calórica recomendada para todo el día. Por ello, se pide celebrar el Día de la Candelaria con moderación.

Historias recomendadas: