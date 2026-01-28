Celebrarán Día de la Candelaria en Juárez con Tamal Fest 2026: ¿Qué Artistas se Presentarán?

El municipio de Juárez, Nuevo León, reconocido como la capital del tamal, celebrará el Día de la Candelaria con el evento Tamal Fest 2026 el cual se llevará a cabo durante tres días consecutivos sobre la avenida Lic. Arturo B. de La Garza, donde se llevarán a cabo varias actividades y conciertos.

Será del 31 de enero hasta el 2 de febrero cuando se lleve a cabo esta celebración la cual será de entrada libre y para todo público. Esta será la segunda ocasión en la que se lleva a cabo este evento, el cual tiene como fin demostrar el platillo típico de esta localidad y celebrar el día de la Candelaria.

La apertura de puertas será a partir de las 12:00 del medio día y terminará a las 11:00 de la noche. En este evento habrá diferentes actividades como rueda de la fortuna, carrusel, zona de juegos, ring de lucha libre, zona de futbol y presentaciones en vivo de artistas regionales reconocidos.

¿Qué artistas se presentarán en el Tamal Fest 2026?

En esta ocasión, el Tamal Fest 2026 contará con tres escenarios donde se presentarán diferentes artistas. Hasta el momento se desconoce cuales serán los horarios de cada concierto, pero a continuación te decimos que grupos musicales se presentaran por día:

31 enero:

La Casetera

Fer Villaarreal

1 de febrero:

Pesado

2 de febrero:

Los Rojos

Debido a este evento, la avenida Lic. Arturo B. de La Garza permanecerá cerrada desde la calle Santiago Tapia hasta el monumento a Benito Juárez, por lo que elementos de vialidad se encontrarán en este sitio para evitar tráfico lento y apoyar a los automovilistas para que tomen vías alternas.

