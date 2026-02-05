Dragón Azul: ¿En Qué Playas de México Hay Alerta por este Molusco? ¿Es Peligroso?

Autoridades han advertido por la presencia del llamado dragón azul en las costas de México. Te explicamos por qué debe tenerse precaución con este molusco y en qué región del país se advirtió sobre su presencia.

El dragón azul suele estar presente en aguas cálidas, con una temperatura de 29 grados centígrados.

Se le considera peligroso y su picadura debe ser atendida por profesionales de la salud.

Emiten alerta por presencia del dragón azul en el Pacífico mexicano

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima alertó por la presencia del dragón azul en las costas del estado, que miran hacia el océano Pacífico. En un comunicado, señaló que Protección Civil de Manzanillo detectó a la especie marina en las playas del municipio.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar cualquier contacto con esta especie de molusco. El dragón azul tiene un largo de apenas cuatro centímetros de largo, pero se le considera peligroso debido a su dolorosa picadura.

Al respecto, Protección Civil de Colima pidió a los bañistas que estén atentos durante su visita a las playas de la región. Además señaló que en caso de picadura se contacte de inmediato al número de emergencia 911.

Se recomienda mantenerse atentos durante la visita a las playas y, en caso de sufrir una picadura, llamar de inmediato al 911 o acudir con el personal de guardavidas para recibir atención y seguir sus indicaciones.

¿Por qué es peligroso el molusco dragón azul?

El dragón azul es un molusco que habita las aguas cálidas de los trópicos. Suele estar presente en mares con temperaturas de 29 grados centígrados.

Pese a su reducido tamaño, el molusco de la especie Glaucus atlanticus es célebre por una picadura que se considera en extremo dolorosa. Este animal marino ni siquiera es capaz de producir el veneno que inyecta.

En realidad, recurre a una estrategia mucho más elaborada: el dragón azul suele comer a otros animales venenosos, como las aguas malas. No solo es inmune a las toxinas de estos animales, sino que además es capaz de almacenar este veneno.

Dragón azul fue visto en las playas de Manzanillo, en Colima. Foto: Facebook | Protección Civil Estatal Colima

La picadura el dragón azul produce síntomas muy semejantes a los que produce el contacto con un agua mala. Además de un dolor intenso, el veneno del Glaucus atlanticus es capaz de provocar eritema, pápulas urticarianas, así como náuseas y vómito.

Ante el riesgo de que provoque una reacción alérgica aguda, se pide a los bañistas que no recurran a remedios caseros para tratar la picadura de este animal. En caso de ser picado por un dragón azul, se debe acudir al médico.

