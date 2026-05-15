Epidemia de Ébola Suma 65 Muertes en República Democrática del Congo, ¿Cómo Se Contagia?

Se ha declarado una epidemia de ébola en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), en África central. La región, azotada por conflictos armados, ya sumaría 65 muertes atribuidas al virus.

Se han confirmado en laboratorio cuatro muertes por ébola .

por . Hay 264 casos sospechosos por este brote vírico.

Noticia relacionada: Nuevo Brote de Ébola Enciende Alerta en la OMS: Hay Cientos de Casos y Decenas de Muertos

Autoridades sanitarias registran 246 casos sospechosos de ébola debido a esta epidemia. Hasta el momento se han atribuido al virus cuatro muertes confirmadas en laboratorio.

65 muertes estarían han sido atribuidas al virus, según confirmó el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC, por sus siglas en inglés).

La agencia sanitaria publicó un mensaje en X, desde su sede en Etiopía:

“Se ha confirmado una epidemia de enfermedad por el virus del ébola en la provincia de Ituri”.

También Uganda confirmó una muerte por esta enfermedad. Se trataría de un hombre que había viajado desde la RDC.

Epidemia de ébola suma cuatro muertos en República Democrática del Congo. Foto: AFP

¿Qué síntomas tiene el virus del ébola y cómo se contagia?

El virus del ébola puede ser mortal en muchos casos, a pesar de las recientes vacunas y tratamientos. El primer brote documentado de esta enfermedad ocurrió en 1976, cuando apareció simultáneamente en comunidades de Zaire y Sudán. Hoy estos territorios corresponden a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, respectivamente.

Las fiebres hemorrágicas asociadas a aquel brote tuvieron una mortalidad que iba del 41 al 89%. Desde entonces, el virus identificado en el río Ébola se ha convertido en una amenaza constante para comunidades de África Central.

Esta enfermedad comienza con fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza y dolores musculares, lo que puede provocar que se confunda con otros padecimientos.

No obstante, es seguida por vómitos, diarrea, así como fallo renal y fallo hepático. En este estadío, muchos pacientes desarrollan complicaciones hemorrágicas que pueden ser letales.

Se trata de una infección inicialmente zoonótica, que puede saltar a los humanos desde murciélagos. Una vez enferma, una persona puede contagiar a otras el virus.

Una peculiaridad es que los varones que sobrevivieron a la enfermedad pueden contagiar la enfermedad por varios meses a través de las relaciones sexuales. El material genético del virus ha sido detectado incluso más de dos años después de la infección inicial en el semen. El brote más peligroso del virus del Ébola se registró entre los años 2018 y 2020. Aquella epidemia dejó 2.300 muertos.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y AFP