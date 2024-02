En México, cada hora mueren 27 personas como consecuencia de la obesidad y sus secuelas.

Entre 2015 y 2021 aumentaron en un 50% las muertes asociadas al sobrepeso y obesidad en el país, dijo Alejandro Calvillo, representante de la Alianza por la Salud Alimentaria, en entrevista para N+.

De acuerdo con datos del Inegi, la obesidad y el sobrepeso estuvieron relacionados con 237,674 muertes registradas en 2021.

Calvillo calificó esta situación como una catástrofe. Dijo que ningún sistema de salud pública puede enfrentar una pandemia de tales magnitudes y que la única forma de combatirlo es a través de políticas regulatorias, así como el cambio en los hábitos alimenticios de los mexicanos.

Sergio Alberto Mendoza Álvarez, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que la obesidad y el sobrepeso son las madres de las enfermedades metabólicas, y que este tema es alarmante, no algo que deba normalizarse

“Es muy claro: cuando los pacientes llegan a consulta fácilmente más de la mitad tienen sobrepeso y obesidad; por lo menos 30% de ellos van a estar asociados a diabetes, por o menos un 20% de ellos van a estar asociados a hipertensión”, explicó.

Para el académico de la UNAM, los pacientes con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de fallecer de un infarto que una persona que no lo tiene. Por ello, indicó, si un paciente baja el 10% de su peso, disminuye en un 50% la posibilidad de un infarto.

Tendencia al sobrepeso preocupa a especialistas

Cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición revelan que siete de cada 10 adultos tienen prevalencia al sobrepeso y obesidad.

Jorge Vargas, doctor en nutrición poblacional e investigador alertó que la hipertensión está en la mitad de los adultos mexicanos; mientras que 14% de la población adulta padece diabetes.

A lo anterior, también se suma que 14% de la población adulta tiene enfermedad renal crónica, consecuencia del aumento de peso desmedido.

Personas que padecen de obesidad y de enfermedades relacionadas con el aumento de peso reconocen que no tienen los hábitos adecuados, además de que esto merma su salud. Una de ellas es Mariana, una mujer que sabe que debe mejorar sus hábitos ya que padece obesidad e hipertensión.

“Sé que estoy mal, sí tendríamos que seguir las reglas para no estar con obesidad, pero en realidad nos gana la ansiedad o el gusto por comer cosas que no tenemos que comer y da flojera hacer ejercicio, no está bien, pero eso es lo que pasa”, alertó.

Otro caso es el de Luis Fernández, quien también está consciente de los riesgos por la obesidad. A raíz del fallecimiento de sus familiares, decidió poner más atención a su peso.

“Mis abuelitos por parte de mi mamá fallecieron por diabetes, y actualmente mi papá y mi abuela son diabéticos. Yo llegué a pesar 100 kilos, ya bajé 12 kilos: estoy en 88 kilos. Actualmente ya me estanqué un poquito, pero sí vi los beneficios: me he sentido mucho mejor, he podido dormir bien, antes me sentía cansado todo el tiempo, pero era por el sobrepeso”, reconoció.

La OCDE señala que, de no revertir esta tendencia, durante los próximos 30 años podrían registrarse 25 millones de nuevos casos de obesidad y sobrepeso en nuestro país.

